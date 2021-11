Guiava com álcool e drogas e causou morte de amigo

José Ricardo Ferreira com Alexandre Panda Hoje às 09:32 Facebook

Condutor julgado por homicídio negligente de passageiro. Embateu em trator que estava parado. Acusou cocaína, canábis e tinha consumido álcool.

Um automobilista de 39 anos começa a ser julgado esta segunda-feira no Tribunal de Viseu pelo crime de homicídio negligente. Vítor Marques está acusado pelo Ministério Público de ser responsável pela morte de um amigo, que seguia no seu carro, no lugar do pendura, quando chocou contra um trator. Testes feitos ao arguido revelaram a presença de cocaína, canábis e álcool no organismo.

O acidente aconteceu no dia 17 de maio de 2018 por volta das 23.45 horas, na estrada da lixeira, em Rio de Loba, Viseu, perto de uma central de biomassa. Vítor Marques embateu na traseira de um trator que tinha avariado junto à berma, cerca de 15 minutos antes, e num outro carro que tinha parado para prestar auxílio ao condutor do veículo agrícola. A colisão ocorreu numa reta sem iluminação, o piso estava degradado e na zona só se podia circular a 50 quilómetros por hora.