Há 166 adeptos proibidos de entrar nos estádios

Criação de Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto veio agilizar interdições.

Há neste momento 166 adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos quer por decisão judicial após uma condenação, quer por ordem da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), no âmbito contraordenacional. O número de pessoas interditadas tem vindo a aumentar desde a criação do APCVD, em 2018, porém, há dificuldades na fiscalização do acesso aos estádios, onde estes indivíduos se escondem nas multidões.

Até à época 2018/2019, poucos eram os adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos. Nunca chegavam a ultrapassar as cinco dezenas, apesar de se verificarem muitos incidentes violentos, com as polícias a reclamarem mais medidas de impedimento.