Há quem faça fortuna com bens furtados para pagar droga na Pasteleira

Viciados trocam artigos roubados ou dinheiro por narcóticos. PSP diz que crimes são cometidos longe do bairro.

Muita da cocaína e heroína compradas no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, é paga com material furtado. Naquele que é considerado o "supermercado" de droga do Norte do país há quem se dedique unicamente a recetar objetos de valor. O mesmo acontece com oficinas de automóveis existentes nas imediações do bairro. A PSP acredita, no entanto, que a maioria dos furtos e roubos acontece longe da Pasteleira Nova.

São indivíduos que circulam pelo bairro durante todo o dia e noite, em permanente contacto com toxicodependentes e com os mesmos trejeitos dos traficantes. Mas não vendem droga e a sua função é só uma: recetar material furtado.