Há três crimes por hora contra idosos e a maioria são assaltos

Furtos a casas de pessoas com mais de 65 anos foram os ilícitos mais praticados em 2021. PSP e GNR têm núcleos especiais.

São dados estatísticos da GNR e da PSP que o revelam: os idosos são vítimas de perto de três crimes a cada hora que passa. A maioria são crimes contra o património, como assaltos a residências e os roubos, que envolvem violência. Mas existe uma nova ameaça contra os seniores. Através do uso da Internet, há cada vez mais burlas, extorsão ou difamação.

As pessoas com mais de 65 anos, a idade a partir da qual as autoridades contabilizam as vítimas idosas, são normalmente mais frágeis, isoladas e vulneráveis. Por isso é que são dos alvos mais escolhidos pelos criminosos.