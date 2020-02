Hells Angels alvo de nova investigação por tráfico de droga

Alexandre Panda Hoje às 10:01 Facebook

Ligações com marroquino na mira das autoridades. Cinco motards e outros nove suspeitos de associação criminosa para venda de estupefacientes.

Cinco elementos dos Hells Angels, grupo de 89 motards acusado de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, extorsão, entre outros atos violentos, vão ser alvo de uma nova investigação por suspeitas de tráfico de droga. O inquérito vai apurar as ligações dos cinco membros do grupo motard com outros nove suspeitos. Libertados após três meses em prisão preventiva, os indivíduos residem no Algarve.

A decisão do Ministério Público foi tomada em janeiro pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que investigou o gangue de motards desde o ataque ao restaurante do Prior Velho, em Loures, e já o acusou de dezenas de crimes violentos.