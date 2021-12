Herdade liga assalto a Otamendi a ataques no estrangeiro

Rogério Matos Hoje às 08:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Casos em França, Espanha e Inglaterra têm contornos semelhantes. Ladrões levam sempre dinheiro e relógios.

A Associação de Proprietários e Residentes da Herdade da Aroeira (APRHA) rejeita que haja insegurança e liga o assalto violento a Otamendi e família a casos semelhantes ocorridos noutros países. "Sabemos que este incidente foi cirúrgico e pontual, alinhado com o que tem acontecido em Inglaterra e Espanha, não indiciando qualquer padrão criminal que se torne habitual na herdade", afirmou ao JN a APRHA.

Em novembro, a casa do jogador do Barcelona Ansu Fati foi assaltada com a família no interior. Foram roubados dinheiro, joias e relógios. Em outubro, em Inglaterra, a vítima foi um jogador da Premier League que, juntamente com a mulher, foi atado enquanto a habitação era saqueada. Meses antes, em março, o alvo foi a casa do antigo jogador do Benfica Di María, em França. Mais uma vez, os assaltantes só levaram dinheiro, joias e relógios.