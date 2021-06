Histórias de crianças desaparecidas que tiveram final feliz

Ana Carla Rosário Hoje às 12:06 Facebook

Entre 2012 e 2017, já desapareceram pelo menos quatro crianças, todas com cerca de dois anos, que acabaram por ser encontradas pelas autoridades.

Um desses casos aconteceu em agosto de 2012, em São João da Talha, Sintra, a uma criança de dois anos e cinco meses, encontrada a cerca de 500 metros de casa depois de suspeitas de rapto ou morte acidental.

Num outro caso, Leidson Samuel esteve desaparecido durante três dias e foi encontrado por uma vizinha. Quando desapareceu, o menino estava acompanhada pela mãe numa horta ao pé de casa, no bairro do Sol Tejo, em Loures. "O menino estava a brincar com a terra, a menos de dois metros de mim. Virei-me por um minuto e, quando olhei, ele já não estava na horta. Desapareceu sem deixar rasto", contou na altura, em desespero, Marisa Sanches, a mãe de Leidson Samuel. A criança estava suja mas foi encontrada sem quaisquer ferimentos.

Em outubro de 2016, desapareceu uma criança de dois anos quando estava ao cuidado dos avós maternos, em Ourém. O menino desapareceu no dia 24 e foi encontrado no dia seguinte, na localidade de Amieira.

Um dia depois de ter desaparecido, Iuri, 18 meses, foi encontrado por uma vizinha num campo de Serzedelo, Póvoa de Lanhoso. A criança, que estaria desaparecida desde as 20.30 horas do dia 4 de julho de 2017, estava a ser procurada pelos Bombeiros de Póvoa do Lanhoso. A família de Iuri estava sinalizada pela Segurança Social de Braga e duas técnicas da instituição tinham visitado o casal, com mais duas filhas. Não foi encontrado qualquer sinal de negligência ou crime.

Foi no dia 19 de novembro de 2017 que uma criança de dois anos, dada como desaparecida no dia anterior em Casal de Cambra, Sintra, foi encontrada pelas autoridades. A criança estava numa zona de mato próxima do bairro da Bósnia, em Casal de Cambra. O desaparecimento foi alertado pelos pais, ao final da tarde do dia anterior. A criança não estava longe de casa.