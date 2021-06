Histórico da PJ condenado a seis anos de prisão por tráfico de droga

Inês Banha Hoje às 19:02 Facebook

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou, esta sexta-feira, um histórico da Polícia Judiciária no combate ao tráfico de droga a seis anos de prisão, por ter fornecido informações a traficantes de cocaína de uma rede colombiana.

Carlos Dias Santos, de 67 anos e já aposentado, colaboraria, segundo os juízes, com uma organização que, em 2013, introduziu em Portugal centenas de quilos de cocaína dissimulados em embalagens de bananas e ananases.

Dias Santos foi condenado pelo crime de associação criminosa e absolvido, em contrapartida, dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado e de corrupção passivo para a prática de ato ilícito. Não ficou provado que tenha recebido qualquer contrapartida pela sua ação.

"Carlos Dias Santos violou a fidelidade de inspetor da Polícia Judiciária ao fornecer informação a arguidos envolvidos no tráfico de estupefacientes", defendeu, na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes. Marisa Arnêdo reconheceu que o antigo coordenador de investigação criminal "assumiu" as duas situações por que foi condenado, mas ressalvou que este adotou uma postura "ausente de qualquer autocensura".

Um outro ex-inspetor da PJ que o denunciara por alegadamente estar a ser ameaçado por traficantes colombianos, António Benvinda, de 66 anos, foi punido com cinco anos e seis meses de prisão. Um outro inspetor da PJ alvo da mesma denúncia, Ricardo Macedo, de 50 anos, foi absolvido de todos os crimes.

O tribunal sentenciou ainda 11 traficantes de droga a penas entre os três anos e meios e os 14 anos de prisão, uma parte das quais, inferiores a cinco anos, suspensas na sua execução. Outros dois arguidos foram condenados, respetivamente, por tráfico de influência e detenção de arma proibida. Mais 11 acusados no âmbito da Operação Aquiles foram ilibados pelos juízes.

A decisão é ainda passível de recurso.