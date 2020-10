Homem abusa sexualmente de menor com consentimento da mãe da vítima

Rogério Matos Hoje às 17:38 Facebook

Um homem de 60 anos e uma mulher de 50 anos foram detido pela Polícia Judiciária de Setúbal. Homem abusou sexualmente de uma menina de 11 anos, filha da suspeita. Os dois estão em prisão preventiva.

Os abusos deram-se ao longo de dois anos, entre 2018 e 2020, e chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária (PJ) através de denúncia anónima. A investigação permitiu apurar que a suspeita, apesar de não participar nos atos sexuais, incentivava e permitia que o companheiro cometesse os crimes ao longo de dois anos.

Os abusos deram-se num número ainda não apurado de vezes na casa onde os suspeitos residiam em Corroios, concelho do Seixal.

O casal foi detido e presente ao Tribunal do Seixal, na quarta-feira, que lhes aplicou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

A criança, hoje com 13 anos, encontra-se à guarda do seu irmão mais velho, com 27 anos.