Homem acusado de matar a tiro de caçadeira ex-companheiro e namorado desta

O Ministério Público (MP) acusou um homem de matar a tiro de caçadeira a ex-companheira e o namorado desta, em maio deste ano, adiantou hoje a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

Além deste, e por despacho proferido a 29 de novembro, o MP acusou ainda outros dois arguidos, familiares do alegado homicida, por um crime de favorecimento pessoal, depois de lhe terem dado guarida na noite do crime.

De acordo com a acusação, o arguido manteve com a mulher um relacionamento amoroso extraconjugal durante cerca de oito anos, do qual nasceu um filho, à data dos factos com três anos.

Não tendo aceitado o fim do relacionamento e o facto de a vítima ter iniciado uma nova relação amorosa, o arguido passou a vigia-la e a controlar os seus movimentos, refere.

A 28 de maio, depois de ter aguardado na rua a chegada do casal, munido de uma espingarda caçadeira para a qual não era titular de licença de uso e porte, atingiu cada um deles com um tiro, causando a morte imediata do homem e ferimentos graves à mulher, que acabou por morrer horas mais tarde em consequência deles, explica a acusação.

Depois disso, o arguido impediu dois transeuntes que se aproximaram para prestar auxílio à vítima, depois de ter sido atingida, ameaçando-os de morte com aquela mesma arma e obrigando-os a afastar-se, lê-se na nota da PGD.

Por este motivo, além de estar indiciado de dois crimes de homicídio qualificado e de um crime de detenção de arma proibida, o homem está também acusado de dois crimes de coação agravada.

Este processo envolve outros dois arguidos, familiares do alegado homicida, acusados de lhe terem dado guarida durante pelo menos uma noite, apesar de saberem que era procurado pelas autoridades policiais, "assim impedindo, ou pelo menos dificultando, a sua detenção", sublinha a procuradoria.

Em representação do filho da vítima e do arguido, o MP formulou pedido de indemnização civil contra este, peticionando o pagamento de danos não patrimoniais no valor de 125 mil euros.