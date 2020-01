Agredia e abusava sexualmente da filha da companheira

Hoje às 11:10, atualizado às 11:20 Facebook

Um homem, de 37 anos, foi detido em Setúbal pela Polícia Judiciária, por suspeitas de ter abusado sexualmente da filha da companheira, uma menina de 10 anos. O indivíduo é, ainda, suspeito de agredir a menor e a mãe.

Em comunicado, a PJ refere que, entre janeiro de 2018 e abril do ano passado, "o presumível autor abusou sexualmente da vítima, atualmente com 10 anos de idade e filha da sua companheira de então, para além de a agredir fisicamente, tal como à sua progenitora".



O indivíduo foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado obrigado a apresentações periódicas às autoridades e proibido de contactar com as vítimas.