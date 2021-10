Homem agredia e ameaçava de morte a mulher em Carrazeda de Ansiães

Glória Lopes Hoje às 16:51 Facebook

O Comando Territorial de Bragança deteve, na segunda-feira, através do Posto Territorial de Carrazeda de Ansiães, um homem de 69 anos por violência doméstica, no concelho de Carrazeda de Ansiães.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente, de forma reiterada, a vítima, sua esposa de 67 anos. O suspeito por várias vezes infligiu maus-tratos à vitima, coagindo-a sob ameaças de morte, o que levou à adoção do sistema de teleassistência. Apesar da instalação do sistema, o agressor deu continuidade aos crimes, tendo sido emitido um mandado de detenção para o suspeito.

O detido, com antecedente criminais por homicídio, foi sujeito a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Flor, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de frequentar os mesmos locais ou de contactar a vítima por qualquer forma ou meio, não se podendo aproximar, num raio de 300 metros, controlado por pulseira eletrónica, bem como a obrigação de realização de um tratamento à sua dependência alcoólica.