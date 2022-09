Homem agredido com pedra na cabeça ao sair do trabalho no Martim Moniz

Um homem com 38 anos foi agredido com uma pedra na cabeça no Martim Moniz, em Lisboa, esta terça-feira. O suspeito, com 36 anos, foi identificado pela PSP e depois libertado.

O caso ocorreu na tarde de ontem, terça-feira. A vítima estava a sair do trabalho e dirigia-se para casa quando foi abordada pelo suspeito que lhe disse algo impercetível.

Assim que virou as costas ao suspeito, o homem de 38 anos foi atingido com uma pedra na nuca, que lhe provocou uma hemorragia. O suspeito arremessou a pedra dentro de uma meia na direção da vítima e depois colocou-se em fuga.

PUB

A PSP foi alertada por populares que deram conta do indivíduo a causar distúrbios na via pública. Os agentes da PSP deslocaram-se ao local e encontraram a vítima no chão, consciente e encostada ao vidro de uma superfície comercial, bem como o suspeito, que estava a poucos metros do local.

A vítima foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, onde recebeu tratamento para os ferimentos. Não corre perigo de vida. O suspeito foi intercetado pela PSP e identificado. Não pôde ser detido por o crime não ter sido presenciado pelos agentes policiais. Tal só poderá acontecer se a vítima decidir apresentar queixa contra ele por ofensas à integridade física.