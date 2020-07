Homem agredido na rua em Mirandela uma semana antes de agressão a piloto

Fernando Pires Hoje às 16:43 Facebook

Uma semana antes de uma agressão a um piloto de aviões de combate a fogos, cujos responsáveis estão por identificar e os motivos por apurar, tinha havido outra agressão a um homem de 50 anos, também na via pública.

Horas depois de o JN ter noticiado que um piloto de aviões de combate a incêndios foi violentamente agredido, na madrugada de domingo, por um grupo de jovens na via pública, no espaço envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo, foi possível apurar que, uma semana antes, já tinha havido outro episódio de violência. Nesse caso, um homem de 50 anos ficou ferido e precisou de tratamento hospitalar.

Segundo apurou o JN, o caso aconteceu na manhã do dia 12 de julho (domingo), quando a vítima, um trabalhador da construção civil, fazia o seu passeio matinal na zona verde do Parque Dr. José Gama, junto ao espelho de água do rio Tua, na cidade mirandelense.

O indivíduo terá sido abordado por quatro pessoas - três homens e uma mulher - que o terão insultado e partido mesmo para a agressão física, com murros, pontapés e até com recurso a um pau de madeira. O homem de 50 anos ficou com ferimentos, que só não foram mais graves graças à intervenção de outro homem que passava no local e que provocou a fuga dos quatro agressores numa viatura ali estacionada.

A PSP foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência e está a investigar o caso, sendo que as testemunhas terão mesmo indicado a matrícula do carro utilizado pelos supostos agressores. Também os Bombeiros Voluntários de Mirandela estiveram no terreno e transportaram a vítima para o serviço de urgência do hospital da cidade, apresentando um ferimento profundo na zona de um sobrolho e dores lombares.

O homem ficou de baixa médica durante uma semana, regressando à atividade profissional esta semana. É o segundo caso de agressão física na via pública na cidade de Mirandela, no espaço de uma semana.