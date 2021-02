Homem agrediu a mulher durante 20 anos no Cartaxo

RP Hoje às 13:49 Facebook

A GNR deteve, no Cartaxo, um homem, de 67 anos, que agrediu a mulher durante duas décadas. Na residência foram apreendidas diversas armas de fogo e munições.

No âmbito de uma denúncia de violência doméstica na localidade de Lapa, Cartaxo, os militares apuraram que a vítima, de 51 anos, era agredida física e psicologicamente há cerca de 20 anos.

Havendo a suspeita de que o detido tivesse armas de fuga, foi realizada uma busca, que culminou com a detenção do agressor, durante a qual foram apreendidos ma espingarda caçadeira de calibre 12, uma carabina de calibre 9 mm, uma espingarda de ar comprimido de calibre 4,5 mm, uma pistola de calibre 6,35 mm com respetivo carregador e coldre, 343 munições de diversos calibres e seis caixas de chumbos de calibre 4,5 mm;

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.