Homem agride mulher e filha em Braga e é detido pela PSP

Um homem foi detido, esta segunda-feira à noite, após agredir a mulher e a filha mais nova, de nove anos de idade, em Braga.

O alerta chegou às autoridades às 22.12 horas para um caso de violência doméstica no terceiro andar do número 19 da Alameda Maria da Fonte, em Areal de Baixo, freguesia de S. Vítor, em Braga.

Um homem, com cerca de 45 anos, foi detido pela PSP por agredir a mulher, de 45 anos, e uma filha de nove anos. O casal tem ainda outra filha, com 18 anos.

Segundo apurou o JN no local, "são recorrentes os episódios de violência, quer com a família quer com os vizinhos". As duas irmãs estariam a viver com a avó e só iriam a casa dos pais de 15 em 15 dias.

Na altura da detenção, os vizinhos bateram palmas e ouviu-se: "finalmente". O homem chorava e dizia: "não fiz nada".

A mulher foi transportada para o Hospital de Braga com escoriações no rosto, assim como a filha mais nova, com escoriações num pé.

No local estiveram duas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Braga e três carros patrulha da PSP.

O detido será presente a juiz esta terça-feira.