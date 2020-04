Homem agride socorrista da Cruz Vermelha na Amadora

JN/Agências Hoje às 00:22 Facebook

Um homem foi detido pela PSP após ter agredido uma socorrista da Cruz Vermelha Portuguesa que se deslocou a uma residência na Amadora devido a um caso suspeito de Covid-19.

A agressão ocorreu ao final da tarde de quinta-feira, num apartamento na freguesia da Encosta do Sol, concelho da Amadora, no distrito de Lisboa, disse fonte policial, no sábado, à Lusa.

Um vizinho, ao ver os elementos da Cruz Vermelha a transportar o doente, quis saber se o mesmo estava infetado com Covid-19 e, perante a recusa no fornecimento de informações, agrediu uma socorrista, de 21 anos.

O agressor, de cerca de 30 anos, foi detido pela PSP, tendo ficado com Termo de Identidade e Residência como medida de coação.