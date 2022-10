Homem alcoolizado detido após tentar impedir socorro a namorada  

Um homem, de 29 anos, foi detido, na última madrugada, pela PSP de Viseu após tentar impedir a assistência médica à namorada que se encontrava inanimada dentro de uma casa de banho de um bar, em Jugueiros, uma zona da cidade muito frequentada por estudantes universitários e que fica próxima do Instituto Politécnico de Viseu. Quer o homem, quer a vítima encontravam-se alcoolizados. A jovem foi encontrada sem roupa no WC do bar.

"Após a comunicação para o centro de comando e controlo desta polícia, de um cidadão estar a perturbar o normal funcionamento de um estabelecimento de diversão noturna, de imediato os polícias deslocaram-se ao local, onde verificaram que o suspeito impedia o acesso das equipas de emergência a uma casa de banho onde se encontrava uma senhora caída a necessitar de cuidados médicos", adianta a PSP de Viseu, em comunicado.

Já fora do estabelecimento de diversão noturna, e quando a namorada, com cerca de 20 anos, estava dentro de uma ambulância, o homem voltou novamente à carga.

"Quando a vítima se encontrava no interior da ambulância a receber tratamento médico, por diversas vezes o suspeito tentou entrar na mesma acabando detido por resistência e coação uma vez que ameaçou e injuriou os polícias e tentou dificultar o socorro da vítima", acrescenta a PSP.

O homem também sofreu alguns ferimentos, mas recusou assistência médica.