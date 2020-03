Homem apanha ladrões a assaltar casa onde mora com a família

Inês Banha Hoje às 17:36 Facebook

Um homem foi agredido e puxado para dentro de casa depois de ter apanhado um grupo de ladrões a assaltar a vivenda onde reside com a família, no Casal de São Brás, concelho da Amadora.

Dentro da habitação, estavam três familiares seus.

A vítima estava acompanhada de um amigo que conseguiu fugir e alertar uma patrulha da PSP que se encontrava nas imediações. Os quatro suspeitos, com idades compreendidas entre os 24 e os 29 anos, foram detidos no local e mais tarde libertados, sujeitos a apresentações periódicas, por decisão judicial.

Quando foram surpreendidos pela Polícia, tinham na sua posse quatro anéis de ouro furtados a um dos residentes e um aerossol de defesa.

Tudo aconteceu pelas 00.15 horas de quinta-feira. Ao que o JN apurou, após terem estado numa bomba de gasolina, os dois homens dirigiram-se, a pé, para suas casas. Só que, ao pararem na residência do primeiro, este terá sido puxado para dentro da habitação e agredido por um dos assaltantes, que ali permanecia de vigia.

O amigo decidiu, então, regressar ao posto de abastecimento para pedir ajuda, mas, pelo caminho, acabou por encontrar uma patrulha da PSP. Quando esta se aproximou da vivenda, o jovem que estava à porta fugiu.

Os polícias surpreenderam, de seguida, os restantes três elementos do grupo, que não ofereceram resistência. O que desaparecera foi mais tarde intercetado.

"Os quatro suspeitos, munidos com gorros e luvas, assaltaram uma residência no Casal de São Brás, tendo ameaçado, com recurso a uma arma de fogo, e agredido os dois residentes, o que deixou as vítimas em pânico e temendo pela sua vida", adianta esta sexta-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Os dois homens sofreram ferimentos na face e nas mãos e foram assistidos no hospital.

Os suspeitos vão agora aguardar o desenrolar do processo sujeitos a apresentações periódicas às autoridades. Estão indiciados por roubo.