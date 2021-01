Homem armado assaltou banco em Matosinhos

TRA Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 50 anos assaltou uma dependência da Caixa Geral de Depósitos, em Leça da Palmeira, na manhã desta sexta-feira. Terá mostrado uma arma de fogo para exigir dinheiro. Fugiu com cerca de 1700 euros.

Ao que o JN conseguiu apurar, pelas 8.40 horas, um homem com máscara cinzenta entrou no banco, localizado na rua Hintze Ribeiro, em Leça da Palmeira, Matosinhos. Aproximou-se do balcão, pousou uma pasta e abriu-a exibindo uma pistola negra à funcionária. Depois, exigiu que esta lhe desse o dinheiro.

A funcionária entregou-lhe todo o dinheiro da caixa, cerca de 1700 euros. O homem colocou-se em fuga, não se sabendo se teria alguma viatura ou cúmplice no exterior.

A PSP esteve no local e o caso transitou para a Polícia Judiciária que agora irá efetuar perícias.