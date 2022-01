Homem armado causa pânico em esplanada de snack-bar na Moita

Rogério Matos Hoje às 17:05 Facebook

Um homem de 37 anos foi detido pela PSP por ameaçar outro com uma espingarda na esplanada de um snack-bar na Baixa da Banheira, na Moita. Os clientes, em pânico, refugiaram-se dentro do estabelecimento, onde deram o alerta para as autoridades.

O caso ocorreu este sábado. Perante o alerta, a PSP do Barreiro acorreu ao local, onde encontraram o suspeito. Este entregou-se às autoridades e não houve feridos.

As autoridades apreenderam ao suspeito uma espingarda, pressão de ar, um revólver calibre 4.5 mm, uma réplica tipo GLOCK 19, duas facas com 18 e 29 centímetros de comprimento e duas caixas de chumbos calibre 4.5 mm.

O suspeito foi detido por ameaça agravada e posse de arma proibida e foi presente ao Tribunal da Moita, que o libertou com termo de identidade e residência.