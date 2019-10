Homem armado conduzia carro roubado e sem carta de condução

Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 40 anos foi detido pela GNR, em Macedo de Cavaleiros, por estar a conduzir um carro roubado, sem carta e armado.

A detenção ocorreu durante uma ação de patrulha, na sexta-feira, quando os militares avistaram, nesta cidade do distrito de Bragança, a circular na via pública uma viatura que tinha sido furtada no mesmo dia, revela a GNR.

Quando a patrulha abordou o condutor, percebeu que não era o proprietário da viatura e que "não possuía habilitação legal para conduzir", além de estar armado.

Segundo a informação divulgada pelo Comando Distrital de Bragança da GNR, "o indivíduo tinha na sua posse uma caçadeira carregada para a qual não possuía licença de uso e porte de armas".

Os guardas apreenderam a caçadeira e oito cartuchos e recuperaram o veículo, um telemóvel e todos os documentos pessoais do lesado, a quem tinham sido roubados.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros, segundo a GNR.