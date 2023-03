Homem assassinado e atirado a poço ainda está por identificar

Rogério Matos Hoje às 22:23 Facebook

O homem que foi amarrado, assassinado e deixado num poço, na Moita, permanece por identificar. O corpo foi alvo de autópsia no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, esta sexta-feira, mas ainda não há resultados definitivos.

Os exames médico-legais vão determinar a causa da morte, que os investigadores acreditam ter sido causada por agressões na cabeça com um objeto contundente, apesar de ainda não ter sido descartada a hipótese de os ferimentos terem sido causados pela queda no poço.

Sabe-se que se trata de um homem com idade entre os 60 e 70 anos, pelas características físicas, sem qualquer identificação, e que não é compatível com os desaparecidos registados nas bases de dados das polícias.

A vítima estava enrolada num cobertor, tinha os pés e as mãos atados com fita adesiva reforçada com arame, o que leva a crer que foi amarrada em vida e sem qualquer hipótese de escapar.