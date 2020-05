Homem atingido a tiro durante desavença em Castelo Branco

Ontem às 22:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 60 anos foi atingido a tiro após uma desavença na urbanização São Tiago, em Castelo Branco, ao inicio da noite desta sexta-feira.

O tiro acertou-o na zona do abdómen. Desconhece-se a gravidade do ferimento, que motivou o encaminhamento para o hospital de Castelo Branco.

A vitima esteve envolvida numa desavença mas desconhece-se a razão e com quem. As autoridades estão no local, travessa da Horta Longa, na urbanização de São Tiago, a recolher mais informações.

Depois do alerta para o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, às 21.24 horas, foi enviado para o local uma equipa do INEM, os Bombeiros e a PSP. A PJ vai também entrar em ação nas investigações.