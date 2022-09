Homem atingido a tiro na cabeça em Sátão

Um homem, de 48 anos, ficou ferido com gravidade, na última noite, em Avelal, no concelho de Sátão, após ser atingido a tiro. O indivíduo foi baleado por três vezes, na cabeça e tórax e num braço, segundo informações recolhidas pelo JN junto das autoridades. Ao que apurámos a agressão aconteceu em plena via pública.

"Tivemos o alerta às 0.13 horas para uma agressão de indivíduo, que foi baleado com três tiros. É uma situação grave", adiantou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

"Este caso terá começado com uma discussão num café e acabou com os disparos de arma de fogo na rua", precisou fonte da GNR, salientando que as autoridades já terão o agressor identificado.

A vítima foi assistida pelos bombeiros e INEM no local e depois encaminhado para o Hospital de Viseu. O indivíduo foi, entretanto, operado, encontrando-se agora nos cuidados intensivos.

No socorro estiveram envolvidos 10 operacionais dos Bombeiros de Sátão, INEM e GNR.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Coimbra.