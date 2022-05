Homem atingido com disparo de arma em Vendas Novas morre no hospital

JN/Agências Hoje às 14:56 Facebook

O homem de 26 anos atingido com um disparo de arma, em Vendas Novas, no distrito de Évora, há cerca de uma semana, acabou por morrer no hospital, revelou, esta segunda-feira, à agência Lusa fonte policial.

Segundo a fonte da Polícia Judiciária (PJ), a vítima morreu na passada quarta-feira, no Hospital de São José, em Lisboa, onde estava internada. "A autópsia vai, agora, determinar qual a causa da morte", assinalou a mesma fonte.

O caso aconteceu na madrugada do dia 22 deste mês, na via pública, junto à habitação da vítima, no concelho de Vendas Novas, na sequência de uma discussão entre a vítima e um homem de 27 anos. Na semana passada, uma fonte policial referiu à Lusa que os dois homens estavam a conviver e a consumir bebidas alcoólicas, mas desentenderam-se e agrediram-se mutuamente.

Posteriormente, adiantou a mesma fonte, o homem de 27 anos deslocou-se à sua residência e muniu-se de uma espingarda de pressão de ar de calibre 5.5 milímetros (mm). O suspeito voltou ao local e efetuou um disparo com a arma, cujo chumbo atingiu a vítima na zona do pescoço, precisou.

De acordo com a fonte policial, após o disparo, o homem, de 26 anos e de nacionalidade ucraniana, foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, com o chumbo alojado na nuca.

O alegado agressor foi detido, fora de flagrante delito, por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da PJ. Presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou sujeito a apresentações periódicas e a proibição de contactos com a vítima.