Homem atingido com tiro no pescoço junto a café no Porto

Um homem, com 45 anos, foi atingido com um tiro na zona do pescoço, na tarde de terça-feira, junto a um café na zona de Aldoar, no Porto.

A vítima deu entrada na Urgência do Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, cerca das 19.20 horas e afirmou à Polícia que havia sido ferido, momentos antes, na sequência de uma discussão junto a um café na Rua do Alcaide de Faria.

Foi transportado àquela unidade hospitalar por amigos numa viatura particular, onde ainda se encontra internado.

Por se tratar de uma agressão com arma de fogo, a PSP contactou com a Policia Judiciária, que já esteve no local a efetuar algumas diligências.