Homem atingido por tiro de pressão de ar em Matosinhos

Um homem de 55 anos foi este sábado atingido por um tiro de pressão de ar disparado de um automóvel em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, revelou a Polícia Marítima.

Em comunicado, esta força policial refere que o alerta foi dado às 14.30 horas, através do Serviço de Salvamento Balnear de Matosinhos que informou que "um homem teria sido atingido por um tiro de pressão", tendo sido "de imediato ativado para o local o piquete do Comando local da Polícia Marítima de Leixões".

A mesma fonte indicou que a vítima apresentou um ferimento ligeiro no membro inferior esquerdo, não tendo sido necessária assistência médica.

Já no que diz respeito ao atirador, este "ter-se-á depois colocado em fuga no carro onde seguia", lê-se no comunicado.

As buscas estão a cargo da Polícia Marítima, em colaboração com a GNR e com a PSP.

O Comando local da Polícia Marítima de Leixões tomou conta da ocorrência.