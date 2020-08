Homem baleado por militar da GNR na reforma em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Ontem às 23:12 Facebook

Um homem foi baleado, este domingo à noite, por um vizinho, após uma discussão, na Avenida João Pinto Ribeiro, no centro da Vila de Celorico de Basto.

Segundo o que o JN apurou, o presumível autor do disparo é um ex-militar da GNR, já na reforma. A vítima, um homem com 38 anos, foi alvejada na zona do abdómen e, segundo confirmou Fernando Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses, foi transportada em estado considerado muito grave para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local, a vítima foi assistida pelos bombeiros e pela VMER do INEM dessa unidade hospitalar. O incidente ocorreu cerca das 21.30 horas deste domingo. A PJ está a investigar este caso.