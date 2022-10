Homem baleado quatro vezes numa rua do Montijo

Um homem de 27 anos foi baleado na rua no Montijo na noite desta segunda-feira. A vítima foi atingida quatro vezes, três nas pernas e uma numa mão. Não corre perigo de vida.

O agressor colocou-se em fuga e está a ser procurado pela Polícia Judiciária de Setúbal. O agressor usou uma pistola que levou na fuga.

O alerta foi dado às 22.30 horas, na Rua Dom Afonso Albuquerque, junto a um café. Um desentendimento entre agressor e vítima estará na origem do crime, que não teve outros envolvidos.

A vítima foi baleada após a discussão, por motivos não apurados, e deixada no local. Foi assistida por populares que alertaram as autoridades. O homem foi socorrido pelos bombeiros do Montijo e transportado para o Hospital do Barreiro.

A GNR deslocou-se ao local, mas à chegada dos militares, o suspeito já tinha fugido.

O caso passou para a Polícia Judiciária de Setúbal, por se tratar de tentativa de homicídio com uso de arma de fogo. Os inspetores já estiveram no espaço a recolher testemunhos e provas que permitam identificar, localizar e deter o suspeito.

Até perto das 11.30 horas desta terça-feira não eram conhecidas detenções.