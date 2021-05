Homem burlava idosos vendendo-lhes motosserras contrafeitas

Glória Lopes Hoje às 17:28 Facebook

Um homem de 36 anos foi identificado pela GNR por burlas em Vimioso, nomeadamente, com a venda de motosserras contrafeitas a idosos.

Segundo apurou a GNR, o indivíduo vendia motosserras contrafeitas a pessoas de idade mais avançada. O suspeito utilizava máquinas de marca branca e colava autocolantes de marcas conceituadas, levando os compradores a acreditar que eram motosserras de qualidade.

"Com o auxílio de catálogos reais dessas marcas, convencia os compradores a adquirir o aparelho. Após receber os valores monetários acordados, o suspeito deslocava-se novamente a casa das vítimas e, alegando que aquele modelo tinha um defeito de fabrico, levava a motosserra e nunca mais a devolvia, fazendo com que os lesados acabassem por ficar sem dinheiro e sem a máquina", explicou uma fonte do comando da GNR de Bragança.

No decorrer das diligências foi realizada uma busca num veículo, onde foram apreendidos vários documentos, uma motosserra e vários autocolantes de marcas conceituadas.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro.