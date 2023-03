Homem com faca assalta ourivesaria no centro do Porto

Uma ourivesaria do Centro do Porto foi assaltada, este sábado de manhã, por um homem que ameaçou as funcionárias com uma faca. Levou cerca de 50 mil euros em ouro. A PSP investiga o caso.

O solitário entrou na ourivesaria Pratil, situada na Rua do Bonjardim, cerca das 10 horas. Com um capuz a cobrir-lhe parte do rosto, o homem começou por fazer-se passar por cliente, mas rapidamente sacou uma faca para ameaçar as funcionárias.

De acordo com fonte policial, dirigiu-se a uma prateleira onde apenas havia ouro e agarrou "uma mão cheia" de peças. Colocou-as num bolso e fugiu. O assalto foi perpetrado em apenas um minuto, mas terá rendido cerca de 50 mil euros em peças de ouro ao ladrão.

Uma equipa da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP já recolheu as imagens de videovigilância da loja, onde se pode ver parte do rosto do assaltante.