Homem com longo historial de abusos sexuais invadiu quarto e violou jovem em Lisboa

A PSP deteve, na freguesia de Corroios, em Lisboa, um homem, de 52 anos, já com longo histórico por crimes contra a autodeterminação sexual, suspeito de ter violado uma mulher, com 23 anos. Quando a Policia chegou, a vítima estava a pedir socorro no quarto andar do prédio onde mora e os agentes quase tiveram de arrombar a porta.

A violação, divulgada esta sexta-feira pela PSP de Lisboa, foi perpetrada na segunda-feira, cerca das 14.15 horas. Os polícias encontravam-se em patrulhamento auto e, após indicação da Central Rádio de que estaria uma mulher em apuros no interior de uma residência.

À chegada do prédio ouviram um pedido de socorro por parte da vítima, que se encontrava no quarto andar do prédio. Após várias tentativas para que alguém lhes abrisse a porta e quando se preparavam para a arrombar, o suspeito acabou por permitir a entrada dos polícias, tendo afirmado de imediato de que nada se estava a passar no interior.

No mesmo instante, a vítima surgiu no corredor, suplicando por ajuda, tendo afirmado que era arrendatária de um dos quartos naquele apartamento, tal como o suspeito. Referiu, depois, que ele entrara no seu quarto sem autorização, manietou-a e submeteu-a a práticas sexuais sem consentimento.

Posteriormente, a jovem foi conduzida ao hospital a fim de ser examinada pelo perito médico, confirmando-se a violação.

O indivíduo foi detido e, após ter sido ouvido em primeiro interrogatõrio judicial, ficou em prisáo preventiva.