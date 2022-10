Homem dado como desaparecido em Fafe detido em Esmoriz 

Um homem de 48 anos, dado como desaparecido por um familiar no passado domingo, em Fafe, foi identificado pela GNR de Esmoriz na sequência de um assalto que terá cometido na freguesia.

Natural de Vieira do Minho, o homem estaria a residir em Fafe, onde foi sentida a sua ausência no passado domingo. Um familiar alertou a GNR local para o desaparecimento do homem, que acabaria por ser detido no concelho de Ovar, na madrugada de terça-feira.

Entrou numa habitação de Esmoriz e foi detetado pelos proprietários, que chamaram a GNR. Terá justificado que pretendia pernoitar na casa de uma ex-namorada, o que não era o caso.

Depois de ser identificado, o homem, que terá problemas de saúde mental, foi notificado para comparecer em tribunal. Contudo, não se terá apresentado ao juiz para o primeiro interrogatório judicial e conhecer as respetivas medidas de coação.