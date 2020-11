Homem de 20 anos detido por tentativa de homicídio em Silves

Marisa Rodrigues Hoje às 12:59 Facebook

Um homem foi detido, esta quarta-feira, por ter tentado matar a tiro outro homem, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.

Na origem do crime terá estado uma discussão motivada por uma dívida.

Segundo apurou o JN, o suspeito, munido de uma pistola ilegal, encontrou-se com a vítima na via pública para tentar resolver a contenda. A discussão terminou com um disparou que atingiu o homem, de 31 anos, no abdómen.

A vítima foi transportada para a unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, mas acabou por ser transferida para Faro dado o agravamento do estado de saúde. Tem ferimentos considerados graves na região abdominal e o estado clínico é reservado.

O suspeito, de 20 anos, fugiu e foi detido no Alentejo, com a colaboração da GNR de São Bartolomeu de Messines e de Almodôvar e foi entregue à Polícia Judiciária de Portimão, que investiga o caso. Esta quinta-feira foi presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.