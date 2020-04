Homem de 26 anos morto à facada em rixa na Amadora

Paulo Lourenço Hoje às 17:43 Facebook

Um homem de 26 anos morreu, na tarde deste domingo, vítima de agressões com uma arma branca, ocorridas no bairro da Brandoa, na Amadora. Os dois alegados autores do homicídio foram detidos no local.

Fonte policial adiantou ao JN que o crime terá resultado de uma rixa ocorrida na via pública, que terá começado por motivos que as autoridades desconhecem.

A certa altura a vítima terá sido agredida com uma chave de rodas e, posteriormente, esfaqueada no peito. Os dois alegados agressores, dois jovens de 19 e 21 anos, acabariam detidos no local, tendo no entanto oferecido resistência e tentado escapar aos agentes da PSP.

A vítima ainda foi assistida no local, e transportada ao Hospital Amadora-Sintra, mas viria a falecer antes de chegar aquela unidade hospitalar.

O caso transitou, entretanto, para a alçada da Polícia Judiciária.