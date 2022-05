Homem de 27 anos agredido com arma branca em Viana do Castelo

Um homem de 27 anos ficou ferido com gravidade, ontem à noite, após ter sido agredido com uma arma branca, em Viana do Castelo.

De acordo com o segundo Comandante da PSP Raul Curva, o caso ocorreu na avenida Campo do Castelo, em plena cidade, cerca das 22.41 horas.

A agressão terá ocorrido depois de uma desavença numa habitação, envolvendo três pessoas. O homem foi atingido em várias partes do corpo, já quando se encontrava na rua. Foi transportado para o hospital de Viana do Castelo em estado grave.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.