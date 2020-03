Homem de 31 anos detido por violência doméstica e por matar cães a tiro

Rogério Matos Hoje às 18:49 Facebook

Um homem de 31 anos, criador ilegal de cães de raça potencialmente perigosa, foi detido pela GNR em Palmela por violência doméstica e maus tratos a animais.

Em comunicado, a GNR informou esta terça-feira ter encontrado três cadáveres de cães de raça American Bully enterrados no quintal da residência do suspeito, na Quinta do Anjo.

Ao que o JN apurou junto da investigação, a GNR acredita que os animais foram mortos a tiro pelo suspeito quando já não serviam o propósito de criação para venda das ninhadas. O revólver que o suspeito utilizaria para matar os animais foi apreendido pelas autoridades, bem como chumbos de 4.5 mm.

A queixa chegou às autoridades pela ex-companheira, de 42 anos, de quem estava separado há poucas semanas. À GNR, a vítima disse ser alvo de agressões físicas, psicológicas e também perseguida pelo suspeito no local de trabalho há três anos.

Além disso, garantiu que o ex-namorado mantinha na sua residência uma criação ilegal de cães potencialmente perigosos para venda.

Esta terça-feira, numa operação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas de Setúbal, para além dos cadáveres enterrados, a GNR encontrou 16 cães que o suspeito mantinha em casa para venda: onze crias e cinco adultos utilizados para procriação. A GNR apurou que o homem não tinha habilitação ou certificação para a venda dos animais.

Os 16 animais vivos não apresentavam sinais de maus tratos e foram entregues a um familiar do arguido, que se declarou fiel depositário dos animais. Durante a investigação, os animais não podem ser vendidos, adotados, e têm que ser bem cuidados.

Os cadáveres enterrados no quintal foram encaminhados para a Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, para serem sujeitos a necrópsia. Só aqui será determinada a causa de morte.

O homem de 31 anos, empregado de construção civil de profissão, foi detido e será presente esta quarta-feira a tribunal para aplicação de medidas de coação.