Homem de 36 anos morto à facada em Paredes

Um homem de 36 anos foi morto à facada, ao fim da noite de domingo, no Lugar do Monte, em Cete, no concelho de Paredes.

A vítima, natural da freguesia de Paço de Sousa, no concelho de Penafiel, foi atingida com uma facada no tórax, junto ao Mosteiro de Cete, num local conotado com o consumo e tráfico de droga.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Cete, o homem estava em paragem cardiorrespiratória. Foi sujeito a manobras de reanimação, mas não resistiu à gravidade do ferimento e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Ao que foi possível apurar, a vítima estava naquele local com mais quatro indivíduos e terá sido agredida por um deles, que se colocou em fuga após o sucedido. À chegada das autoridades, três deles encontravam-se junto à vítima, estando agora retidos.

A GNR de Paredes esteve no local a tomar conta da ocorrência, tendo o caso passado para a alçada da Polícia Judiciária.