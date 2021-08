Homem de 38 anos detido por violência doméstica em Alfândega da Fé

Glória Lopes Hoje às 15:14 Facebook

O Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo decidiu que o homem, com 38 anos, detido pela GNR em Alfândega da Fé por suspeita de violência sobre a mulher fica sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com a ofendida e obrigação de afastamento da residência, bem como do local de trabalho da vítima, num raio de 100 metros de cada local, informou uma fonte do comando da GNR de Bragança.

O homem havia sido detido na passada terça-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio de Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR no decorrer de um processo de violência doméstica.

A investigação permitiu apurar que o suspeito exercia violência física, psicológica e social contra a vítima, sua esposa de 36 anos.

No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.