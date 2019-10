Homem de 41 anos detido em Tábua por suspeita de fogo posto

Hoje às 18:18 Facebook

Um homem de 41 anos, desempregado, foi detido por alegadamente ter ateado três focos de incêndio florestal no concelho de Tábua, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

Desempregado, o suspeito "colocou três focos de incêndio em zona florestal, povoada com matos, eucaliptos e pinheiros, nas imediações da zona urbana", presumindo aquela polícia que ele terá feito as ignições com uso de "chama direta", as quais originaram "uma área ardida de cerca de 2500 metros quadrados".

Em comunicado, a Diretoria do Centro da PJ adianta que o fogo assumiria "proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros".

A Polícia Judiciária, com a colaboração da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Tábua, deteve o homem pela presumível prática de três crimes de incêndio florestal, cometidos na freguesia de Tábua, na madrugada de quinta-feira.

"A atuação do suspeito, sobre o qual recaem suspeitas de envolvimento em outros incêndios florestais, colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e grande mancha florestal", adianta a nota.

O detido vai ser apresentado em tribunal, a fim de ser interrogado e para aplicação das medidas de coação.