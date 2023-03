Homem de 41 anos detido por abusar de familiar menor em Vila Nova de Gaia

JN/Agências Hoje às 10:07 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 41 anos suspeito de abusar sexualmente de uma menor na residência da família, em Vila Nova de Gaia.

Segundo a PJ, os abusos começaram "há pelo menos três anos, na residência da família em Vila Nova de Gaia". Na altura a menor tinha 12 anos.

"O arguido, familiar próximo da vítima, aproveitando-se do ascendente que por força dessa relação exercia sobre a mesma, por um lado, e da inexperiência em razão da idade, por outro, foi praticando atos sexuais de relevo com a menor", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

No entanto, a gravidade e frequência dos atos sexuais foram crescendo à medida que a menor ia ficando mais velha. A vítima tem agora 16 anos.

O detido de 41 anos e sem antecedentes criminais vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.