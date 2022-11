Homem de 44 anos detido por agredir mulher e filha em Ponte da Barca

Um homem de 44 anos foi detido pela GNR por suspeita de violência doméstica continuada sobre a mulher e uma filha em Ponte da Barca.

Segundo informação divulgada pelo Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu após investigação do caso e o Tribunal acabou por determinar o afastamento do agressor do ambiente familiar e o seu tratamento devido a problemas com álcool.

De acordo com a GNR, o homem "infligia, de modo reiterado, maus-tratos físicos, verbais e psicológicos contra às vítimas, sua companheira de 42 anos e sua filha de 21 anos, causando medo e inquietação constantes".

PUB

O detido foi presente, esta quinta-feira, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Ponte da Barca, tendo sido aplicadas as medidas de coação de "afastamento da residência, proibição de contactar as vítimas por qualquer meio e a obrigação de se sujeitar a tratamento de desintoxicação de álcool".