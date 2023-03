Matou homem à facada e tentou pegar fogo a escritório de advogados

Um homem foi assassinado ao início da tarde desta sexta-feira, em Paradela, Águeda. Segundo apurou o JN, a vítima, com cerca de 60 anos, foi esfaqueada e o homicida fugiu do local do crime, tendo de seguida ido para o centro de Águeda, tentar pegar fogo a um escritório de advogados. Há também relatos de tiros, sem no entanto haver registo de mais vítimas.

Inicialmente, os bombeiros de Águeda foram chamados, cerca das 13.15 horas, para um atropelamento na Estrada Municipal 1636, mas quando chegaram a Paradela encontraram a vítima esfaqueada e já sem vida, tendo comunicado a situação à Policia Judiciária, que se deslocou para o local do crime.

Segundo apurou o JN, a vítima, de apelido Magalhães, terá sido testemunha num processo judicial em que o alegada homicida estará envolvido, tendo testemunhado a favor do irmão deste.

Terá sido esta situação que esteve na origem do crime desta tarde. Pouco depois das 13 horas, quando Magalhães ia a caminho do Centro Paroquial de Recardães para almoçar, terá sido abordado pelo suspeito, conhecido localmente por "Vítor dos Leitões", que o matou. Os dois são da zona de Barrô, Águeda.