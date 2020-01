Homem de 67 anos abusou sexualmente de menina de oito

Marisa Rodrigues Hoje às 16:16 Facebook

Um homem foi detido por suspeitas de abusos sexuais a uma menina de 8 anos, em Portimão. O arguido tem 67 anos.

O crime terá ocorrido no final do ano passado no interior da casa da menina. Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), o suspeito era conhecido dos pais da vítima e aproveitou essa proximidade para praticar "atos sexuais de relevo".

O homem, operário da construção civil, foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ e irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.