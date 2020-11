Homem de 68 anos detido por "violação de confinamento obrigatório" em Ponte de Lima

Um homem de 68 anos foi detido pela GNR no concelho de Ponte de Lima por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito, no âmbito da pandemia de covid-19.

Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo, a detenção ocorreu esta segunda-feira "no seguimento de uma denúncia e, após diligências efetuadas pelos militares, foi possível abordar o indivíduo na via pública, que confirmou estar a violar o dever de confinamento obrigatório decretado pela Autoridade de Saúde Pública, tendo sido detido e acompanhado ao seu domicílio".

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima.

Aquela fonte da GNR não adiantou qualquer outra informação relativamente ao facto de o sexagenário estar ou não infetado com covid-19. Referiu que "ficam em confinamento obrigatório no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde todos os doentes com covid-19, os infetados com SARS-CoV-2 e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa".

E recordou que "a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência".