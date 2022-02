Homem de 70 anos em preventiva por suspeita de abuso sexual em Espinho 

Um homem com 70 anos, suspeito de abuso sexual sobre menores, ficou em prisão preventiva depois de ser sujeito a primeiro interrogatório judicial, esta quinta-feira à tarde, no tribunal da Feira.

O suspeito terá tentado abusar sexualmente de duas menores, suas vizinhas, em Espinho.

Ao ser confrontado com as intenções do homem, uma das menores conseguiu fugir e dar o alerta.

Detido pela Polícia Judiciária do Porto, foi presente a interrogatório judicial, tendo sido decretada a prisão preventiva como medida de coação.