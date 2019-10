Homem de 71 anos detido por exibir pénis a menores

TRA Hoje às 15:15 Facebook

Um homem de 71 anos foi detido pela PSP de Sintra por importunar e fazer propostas de cariz sexual a duas raparigas de 14 e 17 anos. Antes já teria exibido o pénis às menores. Cumpre pena suspensa por crimes semelhantes.

As duas meninas informaram o pai de que, no percurso de "casa-escola-casa" um homem as interpelava "de forma exibicionista, formulando propostas de cariz sexual, enquanto exibia o seu órgão sexual, situação que nos últimos tempos se repetia com frequência".

O pai decidiu seguir as filhas, de longe para não despertar a atenção do suspeito, e, momentos mais tarde, viu o homem "a aliciar as duas vítimas a entrarem na sua viatura, enquanto agitava insistentemente o seu antebraço com o punho fechado (movimento conotado com cariz sexual)".

O pai acionou a PSP e graças à pronta reação dos agentes policiais foi possível intercetar o suspeito no interior da sua viatura e proceder à sua detenção, pelas 8.30 horas do dia 10 de outubro, na freguesia de Algueirão - Mem Martins.

Segundo um comunicado da PSP, o homem, de 71 anos, já é reincidente neste tipo de situações, encontrando-se a cumprir pena suspensa.

O suspeito, indiciado por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, foi apresentado a Tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.