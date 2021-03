Homem de 73 anos ferido em assalto a residência no concelho de Cascais

JN/Agências Ontem às 23:59 Facebook

Um homem de 73 anos ficou ferido, no domingo à tarde, durante um assalto a uma residência no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, tendo sido assistido no hospital, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A fonte do Comando Geral da GNR indicou que o assalto à residência situada em Alcabideche, no concelho de Cascais, foi perpetrado por volta das 17:00.

Segundo a mesma fonte, o homem de 73 anos sofreu ferimentos ligeiros, na sequência de agressões sofridas durante o assalto, e foi assistido no hospital.

A fonte da GNR não soube precisar que objetos foram levados da casa assaltada.