Homem de 73 anos tinha pistola, carabina e munições ilegais em casa

A PSP deteve, na quarta-feira, um homem de 73 anos na sua residência em Monção, Viana do Castelo, por suspeita de posse de armas de fogo ilegais.

O homem tinha em casa uma pistola de calibre 7.65mm, uma carabina, calibre .22mm, uma faca de abertura automática, várias munições calibre .22mm e um cartucho carregado com zagalotes.

De acordo com comunicado divulgado pelo Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária em Monção, emanado pelo Tribunal Judicial da Comarca daquele concelho, no âmbito de um inquérito por "crimes de ameaças e ofensas à integridade física".

PUB

No decorrer da operação, os elementos policiais procederam "à apreensão de várias armas ilegais", que se encontravam no interior da residência do suspeito, e detiveram o homem, que, entretanto, foi presente à autoridade judiciária competente.